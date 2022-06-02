Справу депутатів медведчука і козака про держзраду скерували до суду

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УНІАН

Держбюро розслідувань та Служба безпеки завершили розслідування справи депутатів «Опозиційної платформи — За життя» віктора медведчука і тараса козака про державну зраду. Матеріали скеровані до суду.

Про це повідомляють СБУ, ДБР і генпрокурор Ірина Венедіктова.

Провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки. Воно стосується незаконної передачі спецслужбам росії інформації про секретний підрозділ ЗСУ, розробки антиукраїнського проєкту «Промінь» та розграбування національних цінностей — незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованого Криму, у чому були задіяні російські посадові особи.

Затриманому медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої. Другий підозрюваний — козак — досі у розшуку.