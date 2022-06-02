Справу депутатів медведчука і козака про держзраду скерували до суду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН
Держбюро розслідувань та Служба безпеки завершили розслідування справи депутатів «Опозиційної платформи — За життя» віктора медведчука і тараса козака про державну зраду. Матеріали скеровані до суду.
Про це повідомляють СБУ, ДБР і генпрокурор Ірина Венедіктова.
Провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки. Воно стосується незаконної передачі спецслужбам росії інформації про секретний підрозділ ЗСУ, розробки антиукраїнського проєкту «Промінь» та розграбування національних цінностей — незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованого Криму, у чому були задіяні російські посадові особи.
Затриманому медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої. Другий підозрюваний — козак — досі у розшуку.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у віктора медведчука і тараса козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука».
- До цього вони випустили кілька частин із записами — у першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останній Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.
- 12 квітня цього року медведчука затримали коли він намагався втекти з України. Після цього від дав низку свідчень про свої схеми і ймовірну участь у них колишнього президента Петра Порошенко.