Президент рф путін пообіцяв канцлеру Німеччини та президенту Франції в обмін на скасування санкцій дозволити експорт українського зерна
- Автор:
- Юля Шередега
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Пресслужба Кремля
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з путіним. Вони закликали його припинити вогонь, відвести війська та негайно розпочати прямі перемовини із Зеленським для дипломатичного врегулювання.
Канцлер Німеччини і президент Франції також закликали президента росії забезпечити покращення гуманітарної ситуації мирного населення.
Крім того вони обговорили з путіним загострення глобальної продовольчої ситуації. Вони запевняють, що путін погодився відкрити шляхи для експорту українського зерна. Він нібито пообіцяв, що розміновані для вантажного судноплавства шляхи не будуть використовуватися російськими військовими кораблями для нападу.
Водночас у кремлі зазначили, що путін пообіцяв зробити це в обмін на скасування санкцій.
- Велика Британія із союзниками розробляють потенційний план відправки військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно. «Коаліція охочих» мала б прорвати блокаду росії за кілька тижнів, забезпечивши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.
- 25 травня Велика Британія відмовилась послаблювати санкції проти росії в обмін на коридор для експорту зерна з України.
- 13 травня Девід Бізлі, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, звернувся до президента росії путіна з проханням відкрити українські чорноморські порти, поки їх блокування не призвело до глобального лиха.
- 12 травня американський телеканал CNN показав супутникові знімки, на яких видно російське судно, що перевозить вкрадене українське зерно з окупованого Криму до Сирії.