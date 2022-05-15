Олександр Тупицький більше не глава КСУ. Сплив термін його перебування на посаді судді
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Конституційного суду
Пʼятнадцятого травня закінчується термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.
«Очікуємо вже незабаром складання присяги одним із суддів Конституційного суду, призначених президентом України», — зазначила Совгиря.
Вона нагадала, що раніше Володимир Зеленський своїм указом скасував указ про призначення Тупицького на посаду, а двома іншими — призначив нових суддів Конституційного суду.
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