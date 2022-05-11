Генпрокурор Венедіктова: Екстрадиція шарія може зайняти від трьох місяців до року
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону заявила, що екстрадиція проросійського блогера анатолія шарія триватиме достатньо довго — від 3—6 місяців до року.
За її словами, шарій вже перебуває у процедурі екстрадиційного арешту і видачі. Венедіктова зазначила, що на швидкість видачі буде впливати судовий процес і те, яким чином працюватиме захист шарія.
Раніше Венедіктова закликала політиків та інших блогерів утриматися від коментарів на адресу шарія, оскільки це може ускладнити його повернення в Україну. Захист шарія може обрати тактику політичного переслідування.
- 16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила блогера анатолія шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із росією інформаційних операціях проти України.
- 5 травня шарія затримали правоохоронні органи Іспанії. Суд відпустив шарія під підписку про невиїзд.