В італійському Турині відбулася церемонія відкриття «Євробачення — 2022»
- Автор:
- Олег Панфілович
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У італійському Турині почалася церемонія відкриття цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення».
Учасники конкурсу проходили урочистим коридором, після чого з ними спілкувалися ведучі. Учасники від України — гурт Kalush Orchestra — зʼявилися шостими. У інтервʼю музиканти розповіли, що обрали для себе такий стиль музики зважаючи на потужні надбання української культури.
Півфінали конкурсу заплановані на 10 та 12 травня 2022 року, фінал — 14 травня. Kalush Orchestra виступатиме у першому півфіналі.
- 12 лютого співачка Alina Pash перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня в Турині. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви.
- 13 лютого на «Суспільному» оприлюднило відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак у соцмережах висловлювалися підозри, що ця довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ повідомили, що таку довідку не видавали, а саме відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- 16 лютого «Суспільне» повідомило, що співачку Alina Pash дискваліфікували за порушення правил відбору. Натомість вона заявила, що сама відмовилася від участі в «Євробаченні».
- 22 лютого гурт Kalush Orchestra повідомив, що погодився представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» в італійському Турині.