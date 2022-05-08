В італійському Турині відбулася церемонія відкриття «Євробачення — 2022»

Новини

У італійському Турині почалася церемонія відкриття цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення».

Учасники конкурсу проходили урочистим коридором, після чого з ними спілкувалися ведучі. Учасники від України — гурт Kalush Orchestra — зʼявилися шостими. У інтервʼю музиканти розповіли, що обрали для себе такий стиль музики зважаючи на потужні надбання української культури.

Півфінали конкурсу заплановані на 10 та 12 травня 2022 року, фінал — 14 травня. Kalush Orchestra виступатиме у першому півфіналі.