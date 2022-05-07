З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей

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З маріупольского заводу «Азовсталь» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», — повідомила вона, не вказавши деталі операції.

Раніше полк «Азов» повідомляв, що сьогодні з заводу під білими прапорами виводили цивільних.

Наразі на заводі, який продовжують штурмувати і обстрілювати, залишаються військові разом із пораненими. Парамедик полку Хасан сьогодні повідомляв, що 6 травня від російських обстрілів загинули троє українських захисників і ще шестеро отримали поранення. Це трапилось, коли бійці допомагали цивільним евакуюватися.