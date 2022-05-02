Солістка гурту Go_A буде речницею «Євробачення-2022» від України

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Суспільне

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко стала речницею від України на «Євробаченні-2022».

Про це повідомило «Суспільне».

Це означає, що Катерина оголосить бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

«Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного «Євробачення». Пам’ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що в мене є можливість зробити когось іще щасливішим», — зазначила співачка.

Під час цьогорічного нацвідбору був скандал із оголошенням голосів та коментатором Тимуром Мірошниченком, який це робив. Так, ведучий кілька разів помилявся при оголошенні балів. Він змінював назви гуртів, які отримали найменшу кількість балів і починав все спочатку. Врешті оголошення балів взяв на себе член журі Ярослав Лодигін, який додавав на ходу бали глядачів і журі. Він і оголосив переможницею Аліну Паш. Під час всього цього процесу на сцені перестало працювати електронне табло підрахунку голосів. Глядачі та учасники не могли бачити на екрані, хто скільки балів отримує. Потім Тимур Мірошниченко заявив, що озвучив ті оцінки, які були завіреними аудиторами, але його збили редактори, які подумали, що він помилився. Після завершення конкурсу представники Kalush Orchestra пішли до організаторів з вимогою предʼявити їм результати голосування глядачів.