Супутники Maxar зняли зруйнований завод «Азовсталь» у Маріуполі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Металургійній завод «Азовсталь» у Маріуполі майже повністю зруйнований.
Про це свідчать супутникові знімки Maxar, опубліковані журналістом-розслідувачем Крістіаном Трібертом.
На фото можна побачити великі дірки від снарядів у дахах. Деякі будівлі перетворилися на руїни. Майже всі житлові та урядові будівлі на схід від заводу теж повністю зруйновані.
- 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але росія досі продовжує щодня бомбити й обстрілювати завод.
- 29 квітня командир морпіхів Сергій Волина звернувся до президента Туреччини з проханням вивезти людей з «Азовсталі».
- Папа Римський Франциск тричі звертався до влади росії з проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів з Маріуполя. Щоразу росія відмовляла або не давала жодних гарантій безпеки.