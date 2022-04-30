Юрій Вітренко залишиться головою «Нафтогазу» ще на один рік

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Соколовська Інна / УНІАН

Постановою Кабінету міністрів Юрія Вітренка перепризначено головою НАК «Нафтогаз» ще на один рік.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Термін виконання повноважень Вітренка закінчився 29 квітня, тож з 30 квітня Уряд обрав та перепризначив його головою «Нафтогазу».