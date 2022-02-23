Польща і Латвія можуть зупинити видачу віз ЄС громадянам Росії

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Польща і Латвія розглядають заборону на видачу віз ЄС громадянам Росії на додаток до санкцій за агресію проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив це на пресконференції у Києві.

«Санкції мають бути дуже потужними. Як сусіди — Польща межує з Калінінградською областю, я підтримуватиму санкції, що унеможливлять подорожі для громадян Росії, але якщо Путін і далі атакуватиме [...], то такі кроки будуть необхідними», — сказав Дуда.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливість запровадження візового режиму з Росією, заявив, що в його команді є такі пропозиції. Це питання залежатиме від «подальших дій» РФ.

Як пише Neatkariga Rita Avize, залишити росіян без європейських віз запропонував голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс. Він заявив, що політику Кремля підтримують 70% населення Росії, а тому подорожувати «агресивними» країнами НАТО росіяни не будуть.