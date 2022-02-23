Канада доставила в Україну другу партію військової допомоги — летальну зброю

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Anita Anand / Twitter

До України прибув другий літак із летальною зброєю від Канади. Про це вранці 23 лютого повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

«Сьогодні Збройні сили Канади вдруге доставили летальну військову допомогу для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність», — повідомила Аніта Ананд.

Перша партія військової допомоги від Канади надійшла в Україну 19 лютого. Серед оборонного озброєння там були снайперські й автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичним прицілом і низка військового спорядження. Перед цим премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у $94 мільйони), а також летальну зброю на суму $6,1 мільйона.