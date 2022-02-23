Канада доставила в Україну другу партію військової допомоги — летальну зброю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Anita Anand / Twitter
До України прибув другий літак із летальною зброєю від Канади. Про це вранці 23 лютого повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.
«Сьогодні Збройні сили Канади вдруге доставили летальну військову допомогу для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність», — повідомила Аніта Ананд.
Перша партія військової допомоги від Канади надійшла в Україну 19 лютого. Серед оборонного озброєння там були снайперські й автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичним прицілом і низка військового спорядження. Перед цим премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у $94 мільйони), а також летальну зброю на суму $6,1 мільйона.
- 23 лютого Канада оголосила, що теж вводить санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Санкції передбачають повну заборону для канадців на будь-які фінансові операції з «Л/ДНР», також громадянам Канади заборонять операції з російським суверенним боргом і двома банками. Крім цього, будуть введені санкції проти російських депутатів, які проголосували за визнання «Л/ДНР»
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» у межах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей. 22 лютого Рада федерації дозволила Путіну ввести російські війська на Донбас.