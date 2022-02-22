У Мінфіні США розповіли деталі санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили і діти російських чиновників

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У Міністерстві фінансів США оприлюднили деталі санкцій проти Росії за визнання «Л/ДНР». Під обмеження потрапили два банки та їхні дочірні компанії, суверенний борг Росії та російські еліти.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

«Сьогоднішні дії, вжиті в координації з нашими партнерами та союзниками, розпочинають процес демонтажу фінансової мережі Кремля та його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні та в усьому світі. Ми продовжуємо стежити за діями Росії, і якщо вона продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати швидко введуть великі економічні санкції, які матимуть серйозний і довгостроковий вплив на економіку Росії», — заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Санкції наклали на два російських банки: «Внешэкономбанк» (ВЭБ.РФ) та Промсвязьбанк, а також на 42 їхні дочірні компанії. Перший банк відіграє важливу роль у залученні в Росію інвестицій, а другий — у фінансуванні оборонного сектора. Санкції передбачають, що ці банки будуть відрізані від фінансової системи США і не матимуть змоги працювати у Штатах.

У США розповіли, що ВЭБ.РФ володіє активами на $53 млрд і входить у п’ятірку найбільших фінансових інститутів Росії. А Промсвязьбанк є восьмим за величиною банком Росії і обслуговує близько 70% оборонних контрактів Росії, а також надає банківські послуги російським військовим.

Також Штати наклали санкції на п’ять російських суден, які належать одній із дочірніх компаній Промсвязьбанку.

Крім цього, санкції були введені проти членів сімей російської еліти, на яких чиновники переписують свої активи. Під санкції потрапив Денис Бортніков — син директора ФСБ Олександра Бортнікова. Денис Бортніков також є заступником голови правління ВТБ Банку.

Також санкції наклали на Петра Фрадкова — голову Промсвязьбанку. Він є сином експрем’єра та ексочільника Служби зовнішньої розвідки Росії Михайла Фрадкова.

Ще одним росіянином під санкціями став Володимир Кирієнко — син першого заступника голови АП Росії Сергія Кирієнка. Останнього називають куратором усієї внутрішньої політики Росії. Водночас Володимир Кирієнко наразі є генеральним директором VK Group — однієї з найбільших технологічних компаній Росії, яка володіє соцмережею «ВКонтакте».

Санкції були введені і проти операцій з суверенним боргом Росії. Мінфін зазначив, що обмеження стосуватимуться всіх боргових облігацій, які будуть випущені після 1 березня 2022 року.