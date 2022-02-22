«Економічний патріотизм». Зеленський оголосив про заходи на підтримку економіки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Президент Володимир Зеленський оголосив про заходи на підтримку української економіки. Цю програму він назвав «економічним патріотизмом».
Про це він повідомив у зверненні 22 лютого.
«Патріот — це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва», — пояснив Зеленський.
За його словами, будуть створені цільові програми підтримки окремих галузей, а також буде зменшено податкове навантаження на бізнес і обмежено перевірки.
Крім цього, Зеленський пообіцяв зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках.
Президент анонсував, що 23 лютого проведе зустріч із топ-50 українського великого бізнесу. Він наголосив, що всі вони мають лишитися в Україні і допомагати економіці, поки військові захищатимуть країну.
«Зараз всім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави. Перед записом цього відео я зустрівся з усіма лідерами парламентських фракцій і груп. Усі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики, всі партії одного кольору — синьо-жовтого», — заявив Зеленський.
- Сполучені Штати Америки виділять Україні позику у розмірі до мільярда доларів кредитних гарантій, аби допомогти українській економіці. Канада надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у розмірі $94 мільйони), а також надасть летальну зброю на суму $6,1 мільйона. Яка саме це буде зброя — поки невідомо.
- Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 мільярда. Велика Британія збільшить обсяг допомоги Україні з 88 мільйонів фунтів до £100 мільйонів. Наразі ідеться про понад 3,8 мільярда гривень.