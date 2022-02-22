Росія обстріляла Попасну і Красногорівку — 10 тисяч людей залишилися без світла і води, а один військовий загинув

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Міноборони Росії

Станом на 19:00 22 лютого російська армія 72 рази обстріляла прифронтові села вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Поранення отримав один військовослужбовець, ще пʼятеро — бойові травмування.

Один воїн отримав поранення несумісне з життя, інформує прес-центр ООС.

Російські солдати використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стртілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів понад три тисячі жителів Попасної (Луганська область) залишилися без водопостачання, бо снаряд пошкодив електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3 (колишній Стахановець).

Водночас сім тисяч жителів Красногорівки (Донецька область) знову залишилися без електропостачання.

А під час обстрілу Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель. Про цеповідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він додав, що 50-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки.

Від початку загострення ситуації [17 лютого] бойовики 498 разів обстріляли прифронтові села, здебільшого використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.