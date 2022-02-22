Рада федерації Росії дозволила Володимиру Путіну використовувати армію за кордоном — на Донбасі

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Рада федерації Росії ввечері 22 лютого дозволила президенту Володимиру Путіну використовувати Збройні сили за кордоном — тобто ввести їх на окуповані території Донбасу. Про це повідомляє Интерфакс.

Рішення ухвалили одностайно. Постанова набуває чинності з моменту ухвалення. Де саме, як довго, з якою метою і якою чисельністю війська будуть використані — вирішує Путін.

Заступник міністра оборони Росії Микола Панков заявив на засіданні, що це рішення пов'язано з тим, що «ситуація на Донбасі загострюється, і Росія має взяти жителів під свій захист». Глава Ради федерації Валентина Матвієнко заявила, що це будуть «миротворчі сили», які «допоможуть уникнути війни в регіоні».

«Це рішення спрямоване на встановлення миру на Донбасі. Воно направлено на те, щоб зупинити цю кровопролитну громадянську війну, щоб надалі не допускати обстрілу мирних селищ, мирних громадян, щоб створити нормальні умови для життя людей та гарантувати безпеку», — додала Матвієнко.