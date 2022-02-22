«Україну створив український народ». Повірена у справах США Квін відреагувала на промову Путіна та визнання Росією «Л/ДНР»

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Сполучені Штати засудили рішення Росії визнати незалежними самопроголошені Донецьку та Луганську «народні республіки».

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Квін наголосила, що Штати розцінюють цей крок як повну відмову Росії від зобов’язань за Мінськими угодами. Також повірена розкритикувала промову Путіна, з якою він виступив напередодні.

«Його обурливі заяви про Україну й український народ є марними, вони відображають його викривлене бачення, яке нагадує не глобального лідера, а найгірших диктаторів в історії Європи», — сказала Квін.

Вона підкреслила, що «Україну створив український народ», який має багату та неповторну культуру, що дедалі міцніла після того, як скинула ярмо радянських репресій.

«Українці відбивалися від неодноразових спроб Путіна підірвати їхній прогрес як сучасної західної демократії. Вони перемагали раніше і переможуть зараз», — підкреслила дипломат.

Вона пообіцяла рішучу відповідь США на порушення Путіним міжнародного права, а також висловила підтримку України.