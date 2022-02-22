Велика Британія запровадила санкції проти 5 провідних російських банків та трьох олігархів

Новини

Dan Kitwood / Getty Images

Велика Британія запроваджує санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів після визнання Росією самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».

Про це оголосив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, передає BBC.

Премʼєр не навів назв банків, назвавши їх «провідними». Проте він оголосив, що персональні санкції запроваджуються проти олігархів Ігоря та Бориса Ротенбергів, а також Геннадія Тимченка. Їхні активи заморозять і заборонять вʼїзд.

Російські ЗМІ, при цьому, повідомляють, що обмеження запроваджуються проти банків «Россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк», а також «Черноморский банк развития и реконструкции».