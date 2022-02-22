Визнання «Л/ДНР»: МЗС відкликало з Москви повіреного у справах України

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Покотила відкликали для консультацій після рішення Росії визнати незалежність самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не бажає розривати дипвідносини з Києвом.