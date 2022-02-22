Спікер Кремля: Мінські угоди більше не стоять на порядку денному

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії Мінські угоди не стоять на першому плані, головна тема — гарантії безпеки для РФ.

Про це він заявив російським журналістам, повідомляє ТАСС.

Пєсков сказав, що для РФ тема гарантій щодо нерозширення НАТО тепер на першому плані.

Імовірність екстреного саміту «нормандської четвірки», який запросила Україна, залежатиме від конкретних пропозицій для РФ. Пєсков сказав, що Кремль не піде на діалог у форматі «переливання з пустого в порожнє».