Президент Володимир Зеленський: Україна розглядає можливість розірвати дипломатичні відносини з Росією. Москва не хоче
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією.
Про це він заявив під час зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом у вівторок, 22 лютого.
«До мене надійшов запит від Міністерства закордонних справ, аби я розглянув розрив дипломатичних відносин із Росією. Після цієї пресконференції я буду пропрацьовувати це питання і не тільки це, але і наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», — заявив президент.
Що стосується запровадження воєнного стану, Зеленський заявив наступне: «Питання воєнного стану для нас зрозуміле. Ми віримо, що потужної війни проти України не буде, як і широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде — буде воєнний стан».
Зеленський також відреагував і на прохання ватажків «ЛНР» та «ДНР» відвести війська: «Ми з ними не спілкуємось, ми не розуміємо, хто це».
Пізніше Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не бажає розривати дипвідносини із Києвом.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».