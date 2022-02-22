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Президент Володимир Зеленський: Україна розглядає можливість розірвати дипломатичні відносини з Росією. Москва не хоче

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією.

Про це він заявив під час зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом у вівторок, 22 лютого.

«До мене надійшов запит від Міністерства закордонних справ, аби я розглянув розрив дипломатичних відносин із Росією. Після цієї пресконференції я буду пропрацьовувати це питання і не тільки це, але і наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», — заявив президент.

Що стосується запровадження воєнного стану, Зеленський заявив наступне: «Питання воєнного стану для нас зрозуміле. Ми віримо, що потужної війни проти України не буде, як і широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде — буде воєнний стан».

Зеленський також відреагував і на прохання ватажків «ЛНР» та «ДНР» відвести війська: «Ми з ними не спілкуємось, ми не розуміємо, хто це».

Пізніше Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не бажає розривати дипвідносини із Києвом.