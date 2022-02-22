Україна вимагає скликати Радбез ООН через рішення Росії щодо окупованого Донбасу

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через рішення Росії визнати «незалежними» псевдореспубліки «ЛНР» та «ДНР».

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив вночі 22 лютого.

Відповідне звернення Україна вже передала в Радбез.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Рада Безпеки ООН має зібратися якнайшвидше через це рішення Росії.