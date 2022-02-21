Обстріл Щастя: поліція перекрила дороги біля міста

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Національна поліція перекрила автомобільні дороги, які ведуть до міста Щастя в Луганській області, яке у понеділок зазнало обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомила речниця управління Нацполіції Луганщини Наталія Погукай.

Дорожній рух обмежено у напрямках Петропавлівка-Щастя та Щастя-Новоайдар. Погукай підкреслила, що виїзд з Щастя не обмежений. «Просимо усіх громадян з порозумінням поставитися до даних обмежень», — підкреслила речниця.

У понеділок стало відомо, що бойовики «ЛНР» знову обстрілюють населені пункти Врубівка та Щастя. Через обстріли жителі змушені були евакуюватися до бомбосховищ, пошкоджені системи подачі електроенергії, води та газу.

Зокрема, після обстрілу з боку бойовиків довелося зупинити роботу Луганської теплової електростанції, розташованої у місті Щастя.