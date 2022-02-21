Міноборони: Визнання Росією «Л/ДНР» порушить суверенітет України і стане приводом для потенційного вторгнення

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Якщо Росія визнає самопроголошені «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку», то прямо порушить територіальну цілісність і суверенітет України. Відтак це стане приводом для потенційного вторгнення.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Якщо вони завтра або післязавтра, або післяпіслязавтра визнають ці терористичні угруповання, які там називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушенням загальновизнаних норм міжнародного права і означатиме, що, по суті, це і є pretext, як говорять англійською мовою, для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось «миротворців» або чогось такого, як там вони це називатимуть», — сказав голова Міноборони.

Він додав, що в такому випадку міжнародна спільнота матиме повне право на впровадження санкцій проти РФ.

Міністр пояснив, що наразі Росія намагається втілити сценарій, за яким планує буквально оточити Україну військами — від Бресту до Таганрогу по суходолу, на двох морях та в анексованому Криму — і позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров’ї.

«Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування всіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки», — стверджує Резніков.

За його словами, окрім загострення на Донбасі, Росія планує й інші «напади» — кібератаки, мінування цивільних об’єктів, різного роду заворушення.

«Мета цих дій — розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції, щоб ми змінили політичний курс і відмовилися від європейської та євроатлантичної перспективи, а врешті-решт — втратили нашу з вами незалежність», — пояснив Резніков.

Напередодні міністр оборони України наголосив, що Росія наразі не сформувала жодного ударного угруповання військ біля українських кордонів, а тому найближчими днями не почне вторгнення.