«Вітаємо ініціативу». Україна підтримала проведення безпекового саміту за участі Байдена та Путіна

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Україна позитивно оцінює ініціативу саміту з «безпеки і стабільності в Європі» за участі президентів США й Росії.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що вночі мав телефонну розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном і він розповів йому про цю ініціативу.

«Ми вітаємо цю ініціативу. Ми вважаємо, що будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення, варті того. Держсекретар Блінкен запевнив мене, як це було і досі, що жодних рішень щодо України не будуть приймати у нас за спиною. І ми будемо тісно координуватися, щоб синхронізувати позиції і забезпечити те, що наші інтереси враховуються», — сказав міністр.

Він висловив сподівання, що Байден і Путін після переговорів вийдуть із домовленістю про те, що Кремль забере свої війська від українських кордонів. «Це було б чіткою вказівкою на те, що Росія готова йти на деескалацію. Якщо цього не станеться, це означатиме, що РФ планує діяти за тою ж логікою», — додав Кулеба.