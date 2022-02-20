Україна закрила КПВВ «Щастя» на Донбасі. За добу бойовики майже 140 разів обстрілювали позиції ЗСУ

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Facebook / Луганська ОДА

За минулу добу, 19 лютого, бойовики на Донбасі 136 разів обстрілювали українські позиції, переважно із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли Україна закрила КПВВ «Щастя».

Про це пише пресцентр ООС.

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ переважно з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, а також з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. За добу через обстріли двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення, а ще один – бойове травмування.

Від початку доби 20 лютого бойовики вже 8 разів обстрілювали українські позиції з артилерії та мінометів. Втрат серед українських військових немає.

Також Україна ухвалила рішення закрити КПВВ «Щастя» зі свого боку через постійні обстріли. У пресцентрі ООС наголошують, що обстріл пункту пропуску є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ «Щастя», усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ «Щастя» з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози», — зазначили там.

КПВВ «Щастя» Україна відкрила у листопаді 2020 році, але пункт пропуску так і не запрацював через те, що бойовики зі свого боку не створили власний пункт пропуску і не давали гарантії на безпечний пропуск людей. Вони постійно вигадували нові умови, які мала виконати Україна, таким чином затягуючи процес відкриття сполучення.