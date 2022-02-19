Російські спецслужби готують теракти на Донбасі. Жертвами провокацій мають стати мирні жителі

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Таким чином Росія хоче звинуватити Україну в наступі та ввести свої регулярні війська під виглядом «миротворців».

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких — мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів», — розповів головнокомандувач.

За його словами, під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.

«Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні серед мирного населення, ні серед військових найманців», — наголосив Залужний.

Генерал додав, що «оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання — зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення».