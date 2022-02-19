Бойовики 98 разів від початку доби відкривали вогонь. Обстріли ведуться з житлових районів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Від початку доби 19 лютого окупаційні війська 98 разів обстріляли населені пункти уздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Здібільшого бойовики стріляють з установок, які розміщені в селах та містах.
Про це повідомив командувач операції Обʼєднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк на брифінгу в Краматорську.
«За останні три дні обстановка на Донбасі суттєво ускладнюється. Якщо враховувати останні місяці, то в середньому було до 5 порушень режиму тиші за добу, а 17 лютого — вже 60», — зазначив Павлюк.
Він нагадав, що за добу загинули двоє українських військових та ще четверо отримали поранення.
«Вся цинічність обстрілів у тому, що вони здебільшого проводяться з населених пунктів. Артилерія супротивника веде вогонь, прикриваючись цивільним населенням. Ми принципово не ведемо вогонь по людях, місцевому населенню», — резюмував спікер.
Від початку загострення ситуації бойовики 224 рази обстріляли прифронтові села, здебільшого використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
- Загострення розпочалося вранці 17 лютого з обстрілу садочка у Станиці Луганській. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів. Наступного дня ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману. За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів.