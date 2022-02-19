Авіакомпанія Lufthansa призупиняє сполучення з Києвом
- Автор:
- Софія Телішевська
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти в та з Києва. Наразі рейси зупиняють на тиждень — з 21 до 28 лютого 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба авіаконцерну.
Що стало причиною такого рішення — у компанії не уточнили, але зазначили, що «постійно стежать за ситуацією з безпекою в Україні та довкола неї». Рішення про подальші рейси Lufthansa ухвалить пізніше.
«Залиште свій номер мобільного телефону під час бронювання, ми автоматично повідомимо вас про будь-які зміни. Якщо ваш рейс скасували, зверніться до сервісного центру Lufthansa або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі», — йдеться в повідомленні авіаконцерну.
- 12 лютого авіакомпанія KLM повідомила, що зупиняє польоти в Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії. Того ж дня лізингодавець заборонив SkyUp літати в Україну, але компанія змогла врегулювати питання. МАУ 14 лютого повідомила, що на вимогу лізингодавців відправляє пʼять літаків до Іспанії.
- Влада України заявила, що повітряний простір країна не перекриватиме. Директор Ryanair заявив, що авіакомпанія продовжить літати в Україну, поки немає війни.