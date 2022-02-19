Авіакомпанія Lufthansa призупиняє сполучення з Києвом

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Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти в та з Києва. Наразі рейси зупиняють на тиждень — з 21 до 28 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба авіаконцерну.

Що стало причиною такого рішення — у компанії не уточнили, але зазначили, що «постійно стежать за ситуацією з безпекою в Україні та довкола неї». Рішення про подальші рейси Lufthansa ухвалить пізніше.

«Залиште свій номер мобільного телефону під час бронювання, ми автоматично повідомимо вас про будь-які зміни. Якщо ваш рейс скасували, зверніться до сервісного центру Lufthansa або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі», — йдеться в повідомленні авіаконцерну.