Ватажок «ДНР» Пушилін оголосив у «республіці» мобілізацію

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Очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав «указ» про мобілізацію у «республіці».

Про це повідомляють інтернет-ресурси, підконтрольні бойовикам.

«Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути до військових комісаріатів», — сказав Пушилін у власному відеозверненні. Згідно з даними ресурсів, які контролюють бойовики, буде здійснено призов жителів «ДНР» та «постачання техніки для забезпечення потреб Збройних Сил Донецької Народної Республіки».