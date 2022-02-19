Бойовики за добу 66 разів обстріляли українські позиції на Донбасі — під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів

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Sasha Maksymenko / Flickr

Протягом останньої доби бойовики 66 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.

52 обстріли велися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під вогнем опинилися 33 населені пункти Донецької та Луганської областей, деякі з яких — по кілька разів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.