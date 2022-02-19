Бойовики за добу 66 разів обстріляли українські позиції на Донбасі — під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Протягом останньої доби бойовики 66 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.
52 обстріли велися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під вогнем опинилися 33 населені пункти Донецької та Луганської областей, деякі з яких — по кілька разів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.