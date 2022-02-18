США вважають Росію відповідальною за останню кібератаку на українські банки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Brian Klug / Flickr
У Білому домі вважають, що Росія відповідальна за нещодавню кібератаку на українські банки. Там вважають, що за хакерами стоїть російський уряд.
Про це на брифінгу повідомила заступниця радника президента США з нацбезпеки Енн Нюбергер.
За її словами, Росія причетна до нещодавньої DDoS-атаки на українські банки та сайти оборонних відомств.
«Ми вважаємо, що російський уряд відповідальний за широкомасштабні кібератаки на українські банки цього тижня», — підкреслила вона.
Нюбергер розповіла, що Штати володіють інформацією про зв’язки російської розвідки з великими масивом даних, який передавався на українські домени. За даними США, російські хакери проникнули в українські мережі, щоб зібрати розвідувальні дані.
- Уранці 15 лютого клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів. У другій половині дня почалися перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: через атаку хакерів не працювали застосунки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Роботу банківських сайтів відновили увечері того ж дня.
- Кібератаки також зазнав портал «Дія» . Поліція почала розслідування. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що атака хакерів 15 лютого була наймасштабнішою в історії України. Федоров нагадав, що атака йшла з Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану. Її вартість він оцінив у мільйони доларів, а метою назвав дестабілізацію ситуації.