«Вас використовують для ескалації». Головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів окупованого Донбасу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованого Донбасу та запевнив, що Україна не планує наступ. Він наголосив, що бойовики свідомо вводять місцевих в оману та використовують їх для ескалації.
Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на його Facebook-сторінці.
«Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Укотре повторюю: військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій — політико-дипломатичний», — зазначив Залужний.
Він підкреслив, що в разі наступу буде багато жертв серед цивільного населення, а тому Україна навіть не розглядає подібний сценарій вирішення конфлікту. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що бойовики свідомо провокують українські війська відкривати вогонь у відповідь і при цьому розміщують свої позиції біля цивільних об’єктів.
«Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій: не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, взагалі не відповідає дійсності», — наголосив він.
Міністр оборони Олексій Резніков теж запевнив, що Україна не планує наступ на окупований Донбас, а бойовики свідомо поширюють фейки. Він підтвердив, що Україна не використовує зброю, якщо це створює загрозу для мирних громадян.
З аналогічним зверненням виступив і речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що Росія розгортає кампанію з поширення дезінформації та сприяє ескалації ситуації на Донбасі.
«Закликаємо міжнародне співтовариство — іноземні держави та міжнародні організації — негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання», — підкреслив він.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.