Бойовики відмовилися від екстреного засідання ТКГ через ескалацію на Донбасі

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Бойовики «Л/ДНР» відмовилися збиратися на екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію на Донбасі. З відповідною пропозицією виступила українська сторона.

Про це йдеться у заявах так званих «МЗС Л/ДНР», які поширюють підконтрольні бойовикам медіа.

Вони знову звинуватили ЗСУ в обстрілах окупованої території, а тому не бачать сенсу зустрічатися в рамках Тристоронньої контактної групи.

Напередодні українська делегація у Тристоронній контактній групі попросила ОБСЄ невідкладно скликати позачергові консультації групи з питань безпеки, а також засідання у «мінському форматі». Причина — численні обстріли на Донбасі з боку бойовиків.