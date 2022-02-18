Голову Нацвідбору на «Євробачення-2022» Ярослава Лодигіна звільнили

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Суспільне

Голову Нацвідбору на «Євробачення-2022», члена правління «Суспільного» Ярослава Лодигіна звільнили з посади.

Як повідомляє «Суспільне», рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії за згодою обох сторін.

Раніше Лодигін сам казав, що готовий піти у відставку на тлі скандалу з переможницею Нацвідбору Alina Pash. Свого слова він дотримав, повідомив голова комітету з аудиту Вадим Міський і додав, що Лодигін може продовжити роботу на «Суспільному» на іншій посаді.