У Росії 19 лютого відбудуться навчання за участю «ядерної тріади» під керівництвом Путіна
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- Олег Панфілович
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Збройні сили Росії 19 лютого проведуть навчання за участю «ядерної тріади» під керівництвом президента країни Володимира Путіна.
Про це пише російське агентство ТАСС.
«Під час навчань будуть виконані пуски балістичних і крилатих ракет», — заявили в Міноборони РФ. До них залучать сили Повітряно-космічних сил РФ, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.
Наголошується, що навчання за участю «ядерної тріади» — стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет і підводних ракетоносців — проводять щороку. Зазвичай під час навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає таку ж ракету по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки дальньої авіації Повітряно-космічних військ РФ.
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