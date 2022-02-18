«На тисячу кілометрів». Росія заявила про відведення ще однієї частини військ, зібраних на кордоні з Україною

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Міністерство оборони Росії заявило про відведення ще одного ешелону військ та техніки після навчань неподалік кордону з Україною.

Про це пише пресслужба відомства.

«Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижньогородській області після завершення планових навчань», — йдеться у повідомленні.

Танки та бронетехніку, заявляє Міноборони РФ, перевезуть залізницею на відстань близько тисячі кілометрів. Після прибуття техніку обслужать та підготують «до подальших планових заходів бойової підготовки».