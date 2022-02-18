«На тисячу кілометрів». Росія заявила про відведення ще однієї частини військ, зібраних на кордоні з Україною
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство оборони Росії заявило про відведення ще одного ешелону військ та техніки після навчань неподалік кордону з Україною.
Про це пише пресслужба відомства.
«Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижньогородській області після завершення планових навчань», — йдеться у повідомленні.
Танки та бронетехніку, заявляє Міноборони РФ, перевезуть залізницею на відстань близько тисячі кілометрів. Після прибуття техніку обслужать та підготують «до подальших планових заходів бойової підготовки».
- Росія заявила, що перші підрозділи її армії повернулися на бази після навчань, які проходили поблизу українського кордону.
- 15 і 16 лютого Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать. 16 лютого генсек НАТО і президент України заявили, що Росія не відводить війська — дані розвідок на це не вказують. При цьому розвідка Естонії стверджує, що РФ готова почати вторгнення в Україну з другої половини лютого.
- 17 лютого президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів, попри заяви Кремля про відвід військ.