Володимир Зеленський очікує на особисту зустріч з Путіним, щоб розблокувати відносини між країнами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Omer Messinger / Stringer
Президент України Володимир Зеленський очікує на особисту зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним. На його переконання, ця зустріч зможе розблокувати відносини між Україною і Росією.
Про це президент заявив у інтервʼю «РБК-Україна».
«Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч — це сигнал про те, чого сторони хочуть», — заявив він.
Зеленський вважає, що сторони могли б обмінятися думками та зрозуміти, чи є сенс повторно зустрічатися через 6 місяців і продовжувати розмову.
«Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати, що у найближчі 5—10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі. Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності», — резюмував президент.
- У листопаді 2021 року Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між Україною та Росією: у Києві привітали це рішення, у Москві відкинули. У грудні Ердоган знову заявив, що Туреччина готова організувати діалог Зеленського і Путіна, щоб запобігти ескалації в регіоні. У січні 2022 року Ердоган запросив до Туреччини Зеленського та Путіна, щоб вони обговорили «розбіжності».