Росія передала власну відповідь на реакцію США стосовно гарантій безпеки. Там з’явилися нові вимоги щодо України

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Марієнко Андрій / УНІАН

Росія передала послу США Джону Саллівану свою відповідь на реакцію Заходу стосовно їхніх вимог щодо гарантій безпеки.

Відповідь оприлюднили на сайті МЗС Росії, пише РБК.

У РФ відкрито заявили, що залишилися незадоволеними відповіддю США і НАТО на їхні вимоги, оскільки багато принципових моментів обговорювати на Заході відмовилися. Такими моментами Росія називає відмову від розширення НАТО, відкликання обіцянки членства для України та Грузії, відмову від створення військових баз на території пострадянських держав та повернення військових потенціалів і інфраструктури НАТО до стану 1997 року.

Водночас там вважають, що США навмисно обрали для себе «зручні» теми, щодо яких готові вести перемовини.

«За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобовʼязуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру», — повідомили у Росії.

Після цього російські пропозиції були викладені у 10 пунктах. Перший з них стосується України.

У Росії заявили, що не готуються до вторгнення в Україну, а спроби перекласти на неї відповідальність за ескалацію розцінюють як елемент тиску.

Також РФ відмовляється дотримуватися в цьому контексті Будапештського меморандуму, вважаючи, що «втрата Україною територіальної цілісності — результат внутрішніх процесів».

Революцію Гідності Росія вважає державним переворотом, а анексію Криму — «вільним волевиявленням» жителів півострова через те, що до влади в Україні прийшли «націоналісти», які почали утискати права російськомовних.

У Росії зазначають, що вступ України в НАТО може спонукати українську владу до «повернення Криму» силовим шляхом і втягування союзників у війну з Росією.

Також Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, називаючи її внутрішньоукраїнською проблемою. РФ продовжує запевняти, що вона виступає лише посередником між сторонами конфлікту — Києвом, Донецьком та Луганськом. І для деескалації ситуації потрібно змусити Україну виконувати Мінські домовленості.

Крім цього Росія назвала ще низку вимог щодо України, серед яких є і нові:

припинення постачання зброї Україні;

відкликання всіх західних інструкторів та радників;

відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

виведення всього поставленого Україні озброєння.

Наступний пункт присвячений «конфігурації сил». Росія зазначає, що США вимагають відведення російських військ від українських кордонів, водночас у Штатах готові до взаємних зобовʼязань, зокрема утриматися від розгортання постійних військових баз на території України.

У Росії заявили, що розміщення військ на своїй території не зачіпає інтереси США, а на території України «наших сил немає». Тому РФ вимагає від Штатів вивести свої війська з Центрально-Східної Європи, Південно-Східної Європи та країн Балтії.

Далі йде пункт про «неділимість безпеки». У Росії кажуть, що США ігнорують їхні безпекові занепокоєння, тому що продовжують освоювати пострадянський простір, особливо територію України. Усе це переходить російські «червоні лінії».

Крім цього, у Росії вважають, що «свобода держав вільно обирати чи змінювати способи забезпечення своєї безпеки, включно із союзними договорами» не є абсолютною. Зокрема РФ посилається на те, що держави не можуть укріплювати свою безпеку за рахунок безпеки інших держав. Тому там не вважають відповіддю на своє прохання відповідь від НАТО, і просять надати відповідь від кожної країни — члена Альянсу окремо.

Наступним пунктом у відповіді Росії йдеться про «політику відкритих дверей НАТО». У РФ вважають, що ця політика суперечить зобовʼязанням, які були ухвалені у рамках ОБСЄ, зокрема не укріплювати свою безпеку за рахунок безпеки інших держав. Крім цього, у Росії вважають, що ця політика НАТО не відповідає і внутрішнім установкам самого Альянсу.

Тому РФ закликає США і НАТО «повернутися до виконання своїх зобовʼязань», а також чекає на юридично закріплені гарантії нерозширення НАТО на Схід.

Також Росія запропонувала США і НАТО створити «стійкий фундамент архітектури безпеки» у Євроатлантичному просторі. Для цього НАТО повинно відмовитися від будь-яких дій, які наноситимуть шкоду безпеці Росії. Тому РФ вважає, що всі її вимоги носять пакетний характер і не можуть розглядатися окремо.

Що стосується договору про стратегічне наступальне озброєння, то Росія зазначає, що США не погоджуються на російський підхід. У РФ запропонували спільно напрацювати нове «рівняння безпеки».

Окремо Росія звернула увагу на те, що США проігнорували їхню вимогу не розгортати ядерну зброю за кордоном. Там вважають, що це порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки США розміщують ядерну зброю у неядерних країнах і ця зброя здатна вразити об’єкти на території РФ.

Одним із пріоритетних напрямків діалогу Росія назвала ракети середньої та малої дальності. Там зазначили, що відкриті до пропозицій щодо домовленостей з питання розміщення таких ракет. У Росії вважають доцільною пропозицію США провести взаємні перевірки у Румунії та Польщі, а також на російських об’єктах питання розміщення ракет.

Також Росія готова обговорювати пропозиції США щодо зниження ризиків конфліктів у повітрі та у воді, однак у РФ пропонують додати і питання надводних кораблів. Що стосується військових навчань, то у Росії заявили, що Штати проігнорували їхні пропозиції. Тому РФ закликає США та їхніх союзників відмовитися від політики «стримування» Росії та вжити конкретних заходів для деескалації військової ситуації.