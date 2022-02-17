Від початку доби бойовики обстріляли 22 населені пункти на Донбасі. Поранення отримали цивільні та військові

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Станом на 11:00 поточної доби, 17 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Спершу бойовики обстріляли Станицю Луганську з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм — загалом терористи випустили 32 снаряди. Обстріли пошкодили дитячий садок і комунальну інфраструктуру — половина населеного пункту залишилася без електроенергії.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

Загалом бойовики обрстріляли 22 населені пункти, зокрема Станицю Луганську. Під обстріл потрапили Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Луганське, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Невельське, Шуми, Новозванівка, Травневе, Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Старий Айдар, Старогнатівка, Водяне, Новотошківське і Трудівське.

Зокрема у Марʼянці снаряд потрапив у центр творчості, діти не постраждали.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна госпіталізували у стані середньої важкості. Також поранення отримали двоє цивільних.

В ООС зауважують, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинуватити ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність противника.