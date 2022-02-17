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Facebook / Dmitry Sennychenko

Верховна Рада звільнила голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з другої спроби — 27 січня цього не змогли зробити через технічний збій.

За проголосували 318 народних депутатів.

Самого Сенниченка не було під час голосування, хоча народні депутати вимагали звіту про виконану ним роботу. У «Батьківщині» заявляли, що не голосуватимуть без звіту, але у підсумку підтримали його відставку.