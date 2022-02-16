Розвідки США й України поки не помічають відведення російських військ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міноборони Росії
Розвідки США й України поки не помітили ознак відведення російських військ від українських кордонів. Загалом навколо кордонів сконцентровано приблизно 140 тисяч російських військових.
Про це повідомили держсекретар США Тоні Блінкен і міністр оборони України Олексій Резніков.
Блінкен в інтерв’ю телеканалу ICTV зазначив, що США пильно стежать за стягнутими до українських кордонів російськими військами.
«Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже», — сказав він.
Блінкен знову наголосив, що Штати готові до будь-якого сценарію, і попередив, що Росію чекають величезні наслідки за подальшу агресію проти України.
Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Reuters зазначив, що останній звіт розвідки поки не підтверджує відвід російських військ. Він заявив, що Україна серйозно сприйматиме це, якщо Росія відведе всі війська, техніку та озброєння, зокрема і ті, які були перекинуті до Білорусі на навчання.
Резніков вважає, що навіть якщо російські війська покинуть одне місце, вони, скоріше за все, будуть перекинуті до іншого району біля України.
«Всі війська, які вони стягнули... повинні повернутися до пунктів постійної дислокації. Тоді буде ясно, що вони скасували свої агресивні плани», — сказав він.
- Масштабні військові навчання в Україні відбуваються на тлі загрози вторгнення військ Росії. На кордоні сконцентровано близько 150 тисяч військових РФ і тисячі одиниць техніки. Вторгнення може розпочатися з другої половини лютого, за даними розвідки Естонії. США та інші союзники України кажуть, що РФ може атакувати будь-якої миті.
- 15 і 16 лютого Міноборони Росії оголосило про відведення частини військ, але НАТО і президент Зеленський кажуть, що цього не відбувається. При цьому у Кремлі кажуть, що готові до переговорів.