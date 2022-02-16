Держдеп: Визнання Росією «Л/ДНР» підірве суверенітет України й потребуватиме реакції США
- Автор:
- Олег Панфілович
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Схвалення Кремлем звернення Державної думи про визнання самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» означатиме повну відмову Росії від своїх зобов’язань за Мінськими угодами.
Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
«Уведення в дію цієї резолюції ще більше підірвало б суверенітет і територіальну цілісність України, було б грубим порушенням міжнародного права, поставило б під сумнів заявлене зобовʼязання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного розвʼязання цієї кризи, і потребувало б швидкої і твердої реакції з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами», — заявив Блінкен.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.