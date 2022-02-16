Держдеп: Визнання Росією «Л/ДНР» підірве суверенітет України й потребуватиме реакції США

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Схвалення Кремлем звернення Державної думи про визнання самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» означатиме повну відмову Росії від своїх зобов’язань за Мінськими угодами.

Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Уведення в дію цієї резолюції ще більше підірвало б суверенітет і територіальну цілісність України, було б грубим порушенням міжнародного права, поставило б під сумнів заявлене зобовʼязання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного розвʼязання цієї кризи, і потребувало б швидкої і твердої реакції з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами», — заявив Блінкен.