Госдепартамент: Признание Россией «Л/ДНР» подорвет суверенитет Украины и повлечет реакцию США

Одобрение Кремлем обращения Государственной думы о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет означать полный отказ России от своих обязательств по Минским соглашениям.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.
«Введение в действие этой резолюции еще больше подорвало бы суверенитет и территориальную целостность Украины, было бы грубым нарушением международного права, поставило бы под сомнение заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения этого кризиса, и требовало бы быстрой и жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами», — заявил Блинкен.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, прежде всего, выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласен, что такое признание противоречит Минским соглашениям.