Співачка Alina Pash відмовилася від участі в «Євробаченні». На «Суспільному» заявили, що її дискваліфікували

Новини

Співачка Alina Pash вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на «Євробаченні». Вона заявила, що більше не хоче брати участь у цій «брудній історії».

Про це співачка написала в Instagram.

Вона підкреслила, що завжди дотримується законів України, але «не має армії піарників, менеджерів та юристів», щоб протистояти цій атаці та неприйнятним формулюванням, які лунають на її адресу.

«Я не хочу далі бути в цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі «Євробачення». На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із «Суспільним» та підпишемо всі необхідні документи», — пояснила співачка.

Згодом на «Суспільному» повідомили, що самі дискваліфікували співачку через порушення правил. Сама Alina Pash погодилася із цим рішенням.