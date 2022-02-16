«Ми лише чули про це». Зеленський заперечив відведення Росією військ від українських кордонів

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона наразі не фіксує відведення Росією військ від українських кордонів.

Про це він заявив в коментарі кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд.

«Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це», — повідомив перезидент і додав, що очікує на ескалацію.

«Коли війська відійдуть, усі це побачать. Не тільки розвідка чи військові — ми всі це побачимо», — наголосив Зеленський.

Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почали відводити війська Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ із окупованого Криму. Навчання військ РФ при цьому продовжуються. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники. 16 лютого голова МЗС Білорусі заявив, що всі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну. Вони закінчуються 20 лютого.