Президент Євроради ініціює конференцію донорів на підтримку України

Новини

EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Президент Європейської Ради Шарль Мішель з огляду на загрози з боку Росії ініціював скликання конференції донорів на підтримку України.

Про це він заявив у середу, 16 лютого, на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

«У тісній співпраці з Україною та ЄС хотів би ініціювати конференцію донорів задля підтримки фінансової стабільності України та реформ», — сказав президент Євроради та додав, що нинішні обставини вже спричинили велику шкоду українській економіці.

Шарль Мішель також нагадав Росії, що наразі ще не пізно зробити вибір між війною та дипломатією на користь останньої. Власне, Брюссель підтримує дипломатію та переговори.

З огляду на концентрацію російських військ поблизу українських кордонів останніми місяцями, Захід не виключає ймовірності нападу Росії на Україну. Однак Москва заперечує агресивні плани, а скупчення військ і техніки пояснює навчаннями.