У зоні ООС відбулися навчальні стрільби з ракетних комплексів NLAW
- Автор:
- Софія Телішевська
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У районі проведення Операції об’єднаних сил українські військові провели стрільби з переносних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала від Великої Британії, та американських гранатометів M-141.
Про це повідомив пресцентр ООС.
«На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж і виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях», – ідеться в повідомленні.
Комплекси NLAW Велика Британія передала Україні у січні. Міністерство оборони Сполученого Королівства тоді заявило, що ця зброя допоможе боротися із російськими танками у разі наступу Росії.
Хід тренувань гранатометників контролював командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від США та Великої Британії засоби захисту, медтехніку та озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin та NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.