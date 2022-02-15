Президент США Джо Байден: Біля України залишаються 150 тисяч військових, вторгнення досі можливе

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Prachatai / Flickr

Президент США Джо Байден заявив, що російське вторгення досі є можливим — попри заяви Росії про початок відводу військ.

Про це Байден заявив 15 лютого під час виступу із заявою щодо ситуації навколо України.

«Ми отримали повідомлення, що окремі частини російської армії залишають позицію біля кордонів України. Це було б добре, але поки що ми не можемо підтвердити ці дані. За даними наших аналітиків, [біля кордонів України] залишаються значні сили — приблизно 150 тисяч військових у Росії та Білорусі. Вторгнення залишається можливим», — заявив Байден.

Окремо президент США звернувся до Росії та заявив, що вона не є їхнім ворогом.

«США, НАТО та Україна не загроза для Росії. У нас немає ракет в Україні, ми не маємо планів направити їх туди. Друга світова була війною через необхідність, але якщо РФ атакує Україну — це буде війна за її вибором, це буде війна без причини», — наголосив Байден і додав, що у випадку вторгення в Україну російський газопровід «Північний потік — 2» не запустять.

Американський президент зазначив, що відповідь на російську агресію буде рішучою — США та союзники введуть «потужні» санкції, також Росії доведеться відповісти за кібератаки.