Макрон попросив Путіна не визнавати «Л/ДНР». У Франції заявили, що вважатимуть це «наступом на Україну»

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Президент Франції Емманюель Макрон попросив президента Росії Володимира Путіна не визнавати так звані «республіки» на Донбасі.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише CNN.

«Ми зберігаємо пильність і просимо [Путіна] не виконувати прохання Держдуми», — заявив журналістам представник Єлисейського палацу.

За його словами, Путін нібито заявив, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалював.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання самопроголошених «Л/ДНР» означатиме «наступом без зброї» на Україну та її суверенітет.

«Якби це відбулося, то це була б неможлива ситуація — вона була б свого роду наступом без зброї. Це було б порушенням українського суверенітету», — зазначив він під час слухань у парламенті.