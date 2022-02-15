Розвідка Міноборони: Командування Росії проводить у бойовиків «Л/ДНР» інспекцію, до підрозділів добирають людей
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- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Командування Збройних сил Росії з кінця минулого тижня проводить у бойовиків «ЛНР» і «ДНР» посилену інспекцію. Підрозділи і частини бойовиків перевіряють на «здатність приведення до вищого ступеня бойової готовності».
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
На бойовиків чекають навчання і доукомплектування людьми. Корпуси «Л/ДНР» комплектують усіми, хто придатний до служби. ГУР зазначає, що на приватних підприємствах і у громадських місцях проходять рейди, під час яких ловлять придатних до військової служби.
- Раніше розвідка повідомляла, що Росія провела ротацію підрозділів «Л/ДНР» і їх посилили. Також на Донбас завезли техніку, боєприпаси, пальне і додатковий офіцерський склад ЗС РФ.
- Reuters писало, що Росія перекидає в Україну бойовиків, які перебувають під контролем російських спецслужб. Їх можуть використовувати для провокацій, щоб спровокувати війну.